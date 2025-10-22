ЗАРЕЖДАНЕ...
Лувърът отново отвори врати
Междувременно неговият директор Лоранс де Кар, ще направи явяване пред Комисията по култура на френския Сенат, за да отговори на въпроси относно сигурността на музея.
"Фокус" припомня, че в неделя неизвестни лица откраднаха девет предмета от колекцията бижута, принадлежащи на Наполеон и императрицата. Според бившия началник на парижката полиция "очевидно е бил екип, който се е подготвил добре“.
Стотици полицаи са част от текущото разследване на обира. В него са четирима основни заподозрени, но е възможно да е имало и други съучастници.
Френският президент Еманюел Макрон обеща, че властите ще заловят отговорните за "атаката срещу наследство, което ценим, защото е нашата история“.
