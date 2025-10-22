Сподели close
Лувърът отново отвори врати в 9 часа сутринта днес след обира в неделя. 

Междувременно неговият директор Лоранс де Кар, ще направи явяване пред Комисията по култура на френския Сенат, за да отговори на въпроси относно сигурността на музея. 

"Фокус" припомня, че в неделя неизвестни лица откраднаха девет предмета от колекцията бижута, принадлежащи на Наполеон и императрицата. Според бившия началник на парижката полиция "очевидно е бил екип, който се е подготвил добре“. 

Стотици полицаи са част от текущото разследване на обира. В него са четирима основни заподозрени, но е възможно да е имало и други съучастници. 

Френският президент Еманюел Макрон обеща, че властите ще заловят отговорните за "атаката срещу наследство, което ценим, защото е нашата история“.