Лувърът отново отвори врати в 9 часа сутринта днес след обира в неделя.Междувременно неговият директор Лоранс де Кар, ще направи явяване пред Комисията по култура на френския Сенат, за да отговори на въпроси относно сигурността на музея."Фокус" припомня, че в неделя неизвестни лица откраднаха девет предмета от колекцията бижута, принадлежащи на Наполеон и императрицата. Според бившия началник на парижката полиция "очевидно е бил екип, който се е подготвил добре“.Стотици полицаи са част от текущото разследване на обира. В него са четирима основни заподозрени, но е възможно да е имало и други съучастници.Френският президент Еманюел Макрон обеща, че властите ще заловят отговорните за "атаката срещу наследство, което ценим, защото е нашата история“.