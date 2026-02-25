BFMTV.
В последните дни в значителна част от територията на Франция се необичайно топло време с почти летни температури, които достигнаха пик в сряда, 25 февруари. На територията на страната са регистрирани 130 месечни температурни рекорда.
Така, в относително северния Орлеан през деня са регистрирани 22,4°C, което е с повече от 13 градуса над нормата за това време на годината. В Нормандия е било около 23°C, в столицата Париж – също около 23°C.
В Шамони, в подножието на Монблан, на височина над 1000 метра, са регистрирани рекордните 21,1 °C.
В департамента Атлантически Пиренеи, който граничи с Испания, в редица населени места са регистрирани 28-28,7 °C.
В метеорологичната агенция Météo France отбелязват, че подобни показатели съответстват на нормите за май.
В следващите дни в повечето региони необичайното топло време ще продължи, а в Париж температурите ще бъдат около 20 °C.
Януари-февруари 2026 г. се отличават за Франция с рекорден период на валежи – валяло е всеки ден в продължение на 40 дни.
Интензивните валежи доведоха до значителни наводнения в много райони на западните и югозападните част на страната.
Лято в края на зимата: Термометрите във Франция счупиха 130 месечни рекорда
©
Още по темата
/
Още от категорията
/
Евростат: 56% от младите хора в ЕС работят на места, съответстващи на тяхната област на образование
18.02
Всичко, което трябва да знаете за документалния филм за крал Чарлз III: В търсене на хармония: визията на един крал
24.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Директорът на Лувъра подаде оставка
21:10 / 24.02.2026
Предприемач: Предстои най-голямата трансформация в историята, изк...
11:42 / 24.02.2026
"Кървава баня" в Мексико след ликвидирането на "Ел Менчо": Армия ...
08:33 / 24.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.