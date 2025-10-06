Сподели close
Гърция се превърна в един от най-атрактивните центрове в света за дигитални номади, съчетавайки достъпен живот, силна инфраструктура и чара на средиземноморския начин на живот чрез успешната си програма за визи за дигитални номади, пише tovima.com.

През последните няколко години Гърция се утвърди като основна дестинация за дигиталните номади, привличайки дистанционни работници от цял ​​свят, търсещи съчетание от модерна инфраструктура, живописна красота и качество на живот. От стартирането на визата за дигитални номади през 2021 г. страната отбеляза бързо увеличение на заявленията - от едва 10 през първата година до близо 600 през 2022 г.

Визата позволява на граждани извън ЕС да живеят и работят дистанционно в Гърция до 12 месеца, с възможност за удължаване. Програмата, съчетана с подобрена интернет свързаност и местни инициативи за гостоприемство, превърна Гърция в център за гъвкави професионалисти.

Където дигиталните номади избират да живеят

Според данни на ViOS, гръцка компания, управляваща няколко споделени работни пространства, дигиталните номади са концентрирани в Атина и Солун, които предлагат международни връзки и надеждна инфраструктура. Други нововъзникващи центрове включват Крит, Сирос, Каламата и по-малки острови, насърчаващи инициативи "Работа от място“, които свързват настаняването и възможностите за работно място.

Кои са те и как работят

Повечето дигитални номади в Гърция са милениали на възраст 30-40 години, често от страни извън ЕС, с опит в информационните технологии, дизайна, дигиталния маркетинг и стартиращи компании. Те търсят бърз интернет, гъвкаво жилище и чувство за общност, както и лесен достъп до природата и морето. Докато някои остават за няколко седмици, много остават за шест месеца или повече, използвайки визата за дигитални номади, за да установят временна база.

Защо избират Гърция

Основните стимули са ясни: изключително качество на живот, мек климат, богата култура и по-ниски разходи за живот в сравнение с други западни дестинации. Надеждните споделени работни пространства, достъпното здравеопазване и нарастващата общност от международни професионалисти допълнително засилват привлекателността на Гърция.

Предизвикателства и подобрения напред

Въпреки нарастващата си популярност, дигиталните номади все още се сблъскват с бюрократични пречки, данъчни неясноти и жилищен натиск в популярните райони. Проблеми като непостоянния интернет в отдалечените региони и ограничените обществени услуги на английски език също представляват предизвикателства. Експертите призовават за опростени визови процедури, ясни данъчни насоки и продължаващи инвестиции в дигитална инфраструктура за поддържане на растежа.

Местни инициативи и бъдещето

Проекти като "Работа от Сирос“ и "Работа от Каламата“ са пионерски модели, предлагащи курирано настаняване и работни пакети за дигитални номади. Компании като ViOS разширяват възможностите за споделено работно пространство – с удобства като фитнес зали, уелнес стаи и дори сауни – за да отговорят на очакванията на все по-взискателната глобална работна сила.

Тъй като гъвкавата работа продължава да променя световните тенденции на работното място, комбинацията от начин на живот, достъпност и иновации в Гърция я позиционира като една от най-желаните дестинации за дигиталните номади по целия свят. Следващото предизвикателство пред страната ще бъде да поддържа този импулс - да гарантира, че тя ще остане не просто красиво място за работа, но и едно от най-лесните и подкрепящи.