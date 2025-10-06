tovima.com.
През последните няколко години Гърция се утвърди като основна дестинация за дигиталните номади, привличайки дистанционни работници от цял свят, търсещи съчетание от модерна инфраструктура, живописна красота и качество на живот. От стартирането на визата за дигитални номади през 2021 г. страната отбеляза бързо увеличение на заявленията - от едва 10 през първата година до близо 600 през 2022 г.
Визата позволява на граждани извън ЕС да живеят и работят дистанционно в Гърция до 12 месеца, с възможност за удължаване. Програмата, съчетана с подобрена интернет свързаност и местни инициативи за гостоприемство, превърна Гърция в център за гъвкави професионалисти.
Където дигиталните номади избират да живеят
Според данни на ViOS, гръцка компания, управляваща няколко споделени работни пространства, дигиталните номади са концентрирани в Атина и Солун, които предлагат международни връзки и надеждна инфраструктура. Други нововъзникващи центрове включват Крит, Сирос, Каламата и по-малки острови, насърчаващи инициативи "Работа от място“, които свързват настаняването и възможностите за работно място.
Кои са те и как работят
Повечето дигитални номади в Гърция са милениали на възраст 30-40 години, често от страни извън ЕС, с опит в информационните технологии, дизайна, дигиталния маркетинг и стартиращи компании. Те търсят бърз интернет, гъвкаво жилище и чувство за общност, както и лесен достъп до природата и морето. Докато някои остават за няколко седмици, много остават за шест месеца или повече, използвайки визата за дигитални номади, за да установят временна база.
Защо избират Гърция
Основните стимули са ясни: изключително качество на живот, мек климат, богата култура и по-ниски разходи за живот в сравнение с други западни дестинации. Надеждните споделени работни пространства, достъпното здравеопазване и нарастващата общност от международни професионалисти допълнително засилват привлекателността на Гърция.
Предизвикателства и подобрения напред
Въпреки нарастващата си популярност, дигиталните номади все още се сблъскват с бюрократични пречки, данъчни неясноти и жилищен натиск в популярните райони. Проблеми като непостоянния интернет в отдалечените региони и ограничените обществени услуги на английски език също представляват предизвикателства. Експертите призовават за опростени визови процедури, ясни данъчни насоки и продължаващи инвестиции в дигитална инфраструктура за поддържане на растежа.
Местни инициативи и бъдещето
Проекти като "Работа от Сирос“ и "Работа от Каламата“ са пионерски модели, предлагащи курирано настаняване и работни пакети за дигитални номади. Компании като ViOS разширяват възможностите за споделено работно пространство – с удобства като фитнес зали, уелнес стаи и дори сауни – за да отговорят на очакванията на все по-взискателната глобална работна сила.
Тъй като гъвкавата работа продължава да променя световните тенденции на работното място, комбинацията от начин на живот, достъпност и иновации в Гърция я позиционира като една от най-желаните дестинации за дигиталните номади по целия свят. Следващото предизвикателство пред страната ще бъде да поддържа този импулс - да гарантира, че тя ще остане не просто красиво място за работа, но и едно от най-лесните и подкрепящи.
