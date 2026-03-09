МВФ предупреждава, че войната в Иран може да доведе до по-висока глобална инфлация
©
Изпълнителният директор Кристалина Георгиева заявява, че 10% увеличение на цените на петрола, ако се запази през по-голямата част от годината, ще доведе до 40 базисни пункта увеличение на глобалната инфлация.
Цената на петрола с рекорден скок от пандемията насам
"Виждаме, че устойчивостта отново е подложена на изпитание от новия конфликт в Близкия изток“, заявява Георгиева по време на симпозиум, организиран от японското министерство на финансите.
"Моят съвет към политиците в тази нова глобална обстановка е да мислят за немислимото и да се подготвят за него“, допълва тя.
Още по темата
/
Доц. Цветков за евентуална ракета към България: Тя би трябвало да мине над въздушното пространство на Турция, което е защитено със системи "Пейтриът"
10:02
С до 100 души в самолет и 30-дневна забрана за връщане: Отварят поетапно израелското въздушно пространство
08.03
Група Авиационни фотографи за случая с дрон на летище "Васил Левски": Твърденията не отговарят на истината
08.03
Още от категорията
/
Има надежда сънародниците ни да кацнат във Варна: Международните летища в Дубай частично възобновиха дейността си
07.03
Ще кацнат ли във Варна сънородниците ни: Спряха всички полети от и до Дубай до второ нареждане
07.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Иран най-сетне обяви името на новия си върховен лидер
22:56 / 08.03.2026
Турция ще разположи шест изтребителя F-16 в Северен Кипър заради ...
22:08 / 08.03.2026
Арагчи: Иран не е готов да обсъжда условията за прекратяване на в...
16:47 / 08.03.2026
ОАЕ отрекоха да са ударили инсталация за обезсоляване в Иран
16:21 / 08.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.