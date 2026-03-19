Министерство на въшните работи уведомява, че поради сериозно увреждане на пътното платно вследствие на обилни валежи, свличания на земни маси и пропадания, към 19 март 2026 г. движението по основния път Комотини - Нимфея (път А-23) е спряно и в двете посоки. Засегнат е участъкът между пътен възел Калхас (км 4.400) и пътен възел Нимфея (км 18.100).Граничният преход "Маказа“ не е затворен, но движението към него от гръцка страна е затруднено.Въведена е обходна организация на движението, включваща стария път през Каридия и Пандросос, откъдето отново се достига до Нимфея и основното трасе. По този маршрут се допускат леки автомобили и лекотоварни превозни средства до 3.5 тона. Преминаването е осезаемо по-бавно поради особеностите на релефа и недобрата инфраструктура, като при по-натоварени дни се образуват задръствания.На този етап няма ясен срок за окончателното възстановяване на движението, като временната организация ще е в сила и в периода на Великденските празници. Това създава предпоставки за сериозно натоварване както на временния обход, така и на граничните преходи и транспортни връзки между България и Гърция, особено прехода "Маказа“.МВнР препоръчва, при възможност и по преценка, да се използват други гранични преходи, като "Капитан Петко войвода“ или "Златоград“. Преминаващите през "Маказа“ следва да се движат с повишено внимание и да предвидят допълнително време за пътуване, особено в натоварени дни.При необходимост от съдействие от консулски характер, българските граждани могат да се обръщат към Генерално консулство на Република България в Солун на телефон: +30 2310 829 210; +30 2310 869 510 или дежурен телефон в извънработно време: +30 2310 869 520, както и на е-mail: Consulate.Thessaloniki@mfa.bgСъдействие при бедствени ситуации може да бъде получено и на денонощните телефонни линии на дирекция "Ситуационен център" на МВнР: +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; +359 893 339 616 или на имейл: Crisis@mfа.bg.МВнР препоръва още на българските граждани, при пътувания, временно или постоянно пребиваване в чужбина, да се възползват от възможността да се регистрират в рубриката "Пътувам за…" на следния адрес: https://www.mfa.bg/bg/embassyinfo/greece и/или чрез мобилното приложение "Пътувай информирано“ (достъпно на: app.mfa.bg). Това би спомогнало изключително много за оказването на бързо и адекватно консулско съдействие от страна на дипломатическите представителства, при възникнала спешна необходимост.