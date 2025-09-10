Неотдавнашните засилени атаки срещу цивилни цели - бруталният удар по Ярова срещу невинни цивилни и по главната правителствена сграда в Киев - са неприемливи. Tова заявиха от МВнР в пост вПо думите им за пореден път Русия демонстрира решимостта си да продължи войната, вместо да се стреми към мир."Всички мерки за подкрепа на Украйна и оказване на натиск върху Русия трябва да се прилагат последователно, за да се постигне безусловно прекратяване на огъня и всеобхватен и справедлив мир. България остава солидарна с Украйна", посочиха от ведомството.