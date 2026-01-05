МВнР с предупреждение за Сърбия!
©
Има условия за поява на ледeн дъжд в по-голямата част от Сърбия в периода от 5 до 7 януари 2026 г. Засегнати ще бъдат южна Бачка, Срем, Западна и Югозападна Сърбия, Белград и околностите, Южен Банат, Шумадия, Поморавието и Източна Сърбия. Възможни са сериозни затруднения в трафика, повреди по електропроводите, чупене на дървета и прекъсвания в снабдяването.
МВнР съветва българските граждани да се информират (чрез сайта https://www.hidmet.gov.rs/ciril/upozorenja/najava.php ) за актуалната метеорологична обстановка, да проявяват повишено внимание при пътуванията си в Република Сърбия, да избягват паркиране под дървета и потенциално опасни обекти, както и да се подготвят за възможни прекъсвания в енергоснабдяването. Пътуващите със самолетен транспорт да проверяват предварително актуалния статус на полетите си и да предвиждат повече време за евентуален летищен трансфер. Водачите на тежкотоварни превозни средства е препоръчително да планират маршрутите си, след като се осведомяват за ситуацията в реално време.
При необходимост от съдействие, българските граждани могат да се обръщат към:
• Посолството на Република България в град Белград, Република Сърбия на следните контакти: +381 11 36 13 980; +381 11 36 13 990, включително и в извънработно време, както и на имейл адрес: Belgrade@mfa.bg;
• Генерално консулство на Република България в град Ниш, Република Сърбия на следните контакти: +381 18 516 800; +381 668 408 066; +381 66 840 80 62, включително и в извънработно време, както и на имейл адрес: Nish@mfa.bg.
Съдействие при бедствени ситуации може да бъде заявено от български граждани и на денонощните телефонни линии на дирекция "Ситуационен център" на МВнР: +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; +359 893 339 616 или на имейл: Crisis@mfа.bg.
Препоръчваме на българските граждани, при пътувания, временно или постоянно пребиваване в чужбина, да се регистрират чрез формата, налична в рубриката "Пътувам за…" (https://www.mfa.bg/bg/embassyinfo/serbia) и/или чрез мобилното приложение "Пътувай информирано“ (достъпно на: app.mfa.bg). Това би спомогнало изключително много за оказването на бързо и адекватно съдействие от страна на дипломатическите представителства, при възникнала спешна необходимост.
Още от категорията
/
Проф. Чуков: Мадуро е бил наблюдаван къде ходи, какви са навиците му и маршрутите, които ползва
13:24
Керемедчиев: Доналд Тръмп изпълнява едно от предизборните си обещания с отстраняването на Мадуро
09:47
"Ако започнат да убиват хора": Тръмп заплаши и Иран, докато протестите в стрената навлизат във втората си седмица
08:34
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Идентифицирани са всички жертви от пожара в бар в Кран Монтана
23:09 / 04.01.2026
WP: Мадуро ще се яви в съда на 5 януари
22:47 / 04.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.