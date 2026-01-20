МВнР с предупреждение за пътуващите през Сърбия!
©
Организаторите са заявили, че нямат намерение да предизвикват затруднения за придвижването на леките автомобили. Вероятно е протестните действия да доведат до забавяния на трафика през всички терминали на съответните ГКПП.
Препоръчваме на българските граждани, особено на водачите на тежкотоварни автомобили, планиращи преминаване около посочената дата през Сърбия, да се информират предварително за актуалното състояние на трафика през ГКПП на страната чрез сайта: https://kamere.amss.org.rs и при възможност да планират обходен маршрут.
Още от категорията
/
Румен Радев изрази съболезнования към крал Фелипе VI и семействата на жертвите при тежката влакова катастрофа в Испания
19.01
Златото поскъпва отново, след като Тръмп наложи мита на осем европейски държави заради Гренландия
19.01
Британски семейства заведоха дело срещу TikTok заради смъртта на децата им в резултат на опасни предизвикателства
16.01
Радослав Христов: Търговско споразумение между ЕС и Меркосур е неизгодно не само за зърнопроизводителите, то е неизгодно и за цяла Европа
16.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Испания обяви тридневен траур след влаковата катастрофа
16:33 / 19.01.2026
ЕС предлага помощ на Испания след тежката влакова катастрофа
13:18 / 19.01.2026
Проф. Чуков: Вероятността за нови удари срещу Иран е твърде голям...
13:25 / 19.01.2026
Румен Радев изрази съболезнования към крал Фелипе VI и семействат...
11:27 / 19.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.