Както и съпругът й, Силия Адела Флорес де Мадуро бе задържана в събота вечерта по време на зрелищна операция на американската армия в Каракас. Сега съпругата на Мадуро също очаква съдебен процес в затвора в Бруклин. Но коя е тя? На въпрос се опитва да отбовори рукоезичния канал в Telgram наФлорес е родена през 1956 г. в щата Кохедес "в ранчо с глинеста почва“, разказва веднъж Мадуро. Според BBC, в ранното си детство тя се премества с семейството си в Каракас. На 32 години получава диплома по право, което я довежда в обятията на Мадуро. Те се запознават през 90-те години. Тя е адвокат на бившия президент на Венецуела Уго Чавес, а Мадуро е негов доверен човек. Силия му намигнала, разказва Мадуро за запознанството им. Те се женят едва през юли 2013 г., скоро след встъпването на Мадуро в длъжността президент. Нямат общи деца. Флорес има трима сина от първия си брак, Мадуро – един син.Флорес не е първата дама, която се усмихва и посещава училища или домове за възрастни хора. New York Times я нарича една от най-влиятелните фигури в режима – наричат я не първа дама, а "Primera Combatiente" ("Първа бойна съратница"). Политическият възход на Флорес започна още през 90-те години. Като водещ адвокат тя постигна освобождаването от затвора на Уго Чавес, след като той претърпва неуспех при опита си за преврат през 1992 г. А през 1994 г. тя получава помилване за него от новия президент Рафаел Калдера."Съуправляваща"През 2006 г. Флорес става първата жена на поста председател на парламента на Венецуела. Тя поема поста от (изненада!) Николас Мадуро. Той става министър на външните работи. Флорес също се оказва умела във въпросите на семейството: до 2011 г., според вестник Tal Cual, най-малко 16 от нейните роднини получават работа в парламента. Vanity Fair говори дори за 40. През 2012 г. Флорес става главен адвокат на правителството. Експертите често я описват като "мозъка“ на правните и институционални маневри на Мадуро. През март 2013 г. тя подава оставка, но това не се отразява на влиянието й."Николас е лицето, но Силия е юмрукът. Нищо значимо не се случва в двореца Мирафлорес без нейното одобрение. Именно тя контролира лоялността на съдиите“, цитира Miami Herald през 2017 г. бивш високопоставен офицер от вътрешното разузнаване на Венецуела.След победата на опозицията на изборите през 2015 г. Флорес се завръща в парламента като депутат и има предаване по телевизията. Нейната програма се нарича "Con Cilia en Familia“. Тя посещава семейства и демонстрира близост с народа. През 2017 г. тя влиза в Учредителното национално събрание, за да запуши устата на политическите опоненти на съпруга си. През 2021 г. тя отново става депутат – до момента, в който САЩ я арестуват на 3 януари.Потисница и обвиняемаПравозащитни организации и следователи на ООН обвиняват режима на Мадуро за извънсъдебни екзекуции, произволни задържания и политически преследвания. Критиците също така обвиняват Мадуро, че като блокира международните хуманитарни доставки, той е влошил хуманитарната криза в страната. И винаги в центъра на обвиненията е Силия Флорес."Тя никога не е била първа дама. Тя е била съуправителка. В материалите на DEA (Агенцията за борба с наркотиците на САЩ) тя фигурира не като съпруга, а като ключова фигура във финансовите мрежи на режима“, заявява бивш високопоставен служител на DEA пред вестник New York Times през 2020 г.Властите в САЩ считат Флорес за централна фигура в международната мрежа за търговия с наркотици. От много години тя фигурира в списъците със санкции на западните държави. Сега тя е официално обвинена в САЩ. Обвиненията са: търговия с наркотици, финансиране на тероризъм и незаконно притежание на оръжие.