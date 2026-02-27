Вloomberg.
Според изданието, Мадуро е обжалвал вчера пред федерален съдия обвиненията в трафик на наркотици. Той твърди, че правителството на САЩ блокира финансирането от венецуелското правителство за неговата правна защита.
В четвъртък адвокатът на Мадуро, Бари Полак, заяви в съда в Ню Йорк, че действията на Министерството на финансите на САЩ противоконституционно нарушават правото на Мадуро на адвокат по негов избор. Той добави, че това нарушение изисква делото да бъде прекратено.
Мадуро иска прекратяване на делото срещу него, твърди, че САЩ са блокирали средствата му за правна защита
