Репортери на Sky News заснеха венецуелският президент Николас Мадуро докато излиза от ареста. Хеликоптер ще го ескортира до съда в Манхатън.ФОКУС припомня, че делото срещу Мадуро се очаква да започне в 12 часа местно време - 19 часа българско време.Мадуро и съпругата му, Силия Флорес, трябва да се явят за първи път във федералния съд в Манхатън този следобед.Според главния прокурор на САЩ Пам Бонди, лидерът на Венецуела е обвинен в:- Нарко-терористична конспирация,- Заговор за внос на кокаин,- Притежаване на картечници и разрушителни устройства,- И конспирация за притежаване на картечници и разрушителни устройства срещу САЩ.ФОКУС припомня, че на 3 януари американският лидер Доналд Тръмп заяви, че САЩ успешно са нанесли удар по Венецуела. А по-късно венецуелският президент Мадуро и съпругата му Силия Флорес бяха заловени и изведени от щата след щурм на американските армия в дома им.