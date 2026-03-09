Френският президент Еманюел Макрон пристигна днес в Кипър на фона на опасения за сигурността на острова поради конфликта в Близкия изток. Говорейки в Пафос в присъствието на лидерите на Кипър и Гърция, той подчерта, че сигурността на островната държава е пряко свързана със сигурността на целия европейски регион, предава in-cyprus.''Когато Кипър е нападнат, Европа е нападната'', заяви Макрон.Той отбеляза също, че защитата на Кипър е от ключово значение не само за самия остров, но и за най-близките му съюзници.''Защитата на Кипър със сигурност е ключов въпрос за вашата страна, за вашия съсед, партньор и приятел Гърция, както и за Франция и следователно за Европейския съюз'', добави президентът.Според Макрон, засилването на сътрудничеството в областта на отбраната между европейските страни става особено важно на фона на нарастващото напрежение в Близкия изток и заплахата от атаки с дронове. Париж потвърждава готовността си да подкрепи сигурността на Кипър и да засили сътрудничеството в рамките на Европейския съюз.Той обяви също, че Франция и нейните съюзници работят по създаването на ''изцяло отбранителна'' мисия за възобновяване на корабоплаването през Ормузкия проток.Макрон посочи, че мисията ще има за цел да ескортира плавателни съдове ''след края на най-интензивната фаза на конфликта'' в Близкия изток, за да се гарантира непрекъснатият поток на петрол и природен газ.''Франция ще изпрати два военни кораба в Червено море'', съобщи още Макрон по време на посещението си в Пафос.Франция ще изпрати две фрегати в рамките на военноморската мисия на Европейския съюз "Аспидес" в Червено море, добави френският президент."Ние сме в процес на създаване на чисто отбранителна, изцяло ескортираща мисия, която трябва да бъде подготвена съвместно от страни членки на ЕС и страни извън ЕС", посочи Макрон след среща с кипърския президент Никос Христодулидис и гръцкия премиер Кириакос Мицотакис в авиобазата "Андреас Папандреу" в Пафос.Той направи тези изявления след съобщенията за ирански удари с дронове по британка база в Крит.Припомняме, че на 2 март британска военна база в Акротири, Кипър, беше атакувана от дрон, причинявайки материални щети. След този инцидент няколко европейски държави обявиха изпращането на военни кораби в Кипър за защита на острова.