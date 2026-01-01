Макрон изрази "дълбоката си тъга" и "пълна солидарност с Швейцария"
Макрон изразява "съболезнования на опечалените семейства и ранените", както и "пълната солидарност на Франция и братската й подкрепа“ към Швейцария, нейния народ и власти.
ФОКУС припомня, че броят на загиналите при пожар в бар в ски курорт в Швейцария достигна 40 души, ранените са над 100.
Българският премиер в оставка Росен Желязков изрази съболезнования за загубените човешки животи при пожара в Кран-Монтана.
