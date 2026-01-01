Сподели close
Президентът на Франция Еманюел Макрон реагира с публикация в социалната мрежа X на трагедията в Швейцария, споменавайки "дълбоката си тъга след пожара в Кран-Монтана".

Макрон изразява "съболезнования на опечалените семейства и ранените", както и "пълната солидарност на Франция и братската й подкрепа“ към Швейцария, нейния народ и власти.

ФОКУС припомня, че броят на загиналите при пожар в бар в ски курорт в Швейцария достигна 40 души, ранените са над 100.

Българският премиер в оставка Росен Желязков изрази съболезнования за загубените човешки животи при пожара в Кран-Монтана.