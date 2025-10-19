ЗАРЕЖДАНЕ...
Макрон с коментар за кражбата в Лувъра
"Ще намерим творбите и авторите, които ще бъдат изправени пред правосъдието. Навсякъде се прави всичко, за да се постигне това, под ръководството на парижката прокуратура. Проектът Louvre Nouvelle Renaissance, който стартирахме през януари, предвижда засилване на сигурността. Той ще бъде гарант за опазването и защитата на това, което съставлява нашата памет и нашата култура", каза още Макрон.
"Фокус" припомня, че по време на дръзка кражба днес от Лувъра, бяха отмъкнати 8 ценни бижута.
