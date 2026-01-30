Мария Габриел беше назначена за помощник генерален директор по комуникации и информация на ЮНЕСКО, потвърдиха за bTV от организацията на обединените нации за образование, наука и култура.
Габриел ще отговаря за сектор "Комуникации и информация“ на ЮНЕСКО, който включва свободата на изразяване и безопасността на журналистите, развитието на медиите, достъпа до информация и цифровите политики и също така ще съветва генералния директор и ще представлява ЮНЕСКО на международни форуми.
Мария Габриел с важен пост в ЮНЕСКО
©
Още от категорията
/
Андрей Ковачев: Меркосур ще създаде един огромен пазар от 700 млн. потребители и ще наложи нашите високи стандарти на стоки и услуги
29.01
"Проява на сегрегация и тормоз над инакомислещите": Захарова коментира санкциита на ЕС срещу руски журналисти и артисти
29.01
Зорница Илиева: След Венецуела, заплахите към Куба, Канада и Гренландия въпросът е кой е следващият?
28.01
Венцислав Върбанов: Проблемът не е в споразумението с Меркосур, а в модела и структурирането на земеделието при нас
26.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Андрей Ковачев: Меркосур ще създаде един огромен пазар от 700 млн...
22:57 / 29.01.2026
Тръмп лично е помолил Путин да не обстрелва Украйна за седмица, р...
21:02 / 29.01.2026
Цветомир Николов: Carlyle най-вероятно ще оперира "Лукойл" само ф...
20:08 / 29.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.