Американският държавен секретар Марко Рубио пристигна в неделя сутринта в Женева, предава Le Temps.

Днес, 23 ноември, украински, американски и европейски представители се срещат, за да обсъдят плана на Доналд Тръмп за Украйна, който предизвиква опасения в Киев за принудителна капитулация, но според Вашингтон не представлява окончателно предложение.