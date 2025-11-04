МакФакс.
"Скопие трябва да приеме конституционни изменения в съответствие със заключенията на Съвета на
Европа от 2022 г., за да постигне напредък по пътя си към Европейския съюз", подчертава Кос.
"Ние, европейците, трябва да направим много повече, за да поемем контрола над нашия континент, да защитим демократичните си ценности и да защитим собствената си сигурност", заявява еврокомисарят по разширяването Марта Кос пред Европейския парламент.
"Това може да се постигне успешно само чрез съвместна работа със съседите ни за създаване на силна, стабилна, сигурна и обединена Европа, основана на общи ценности и принципи. Само ако завършим обединението на Европа, можем да осигурим мир, свобода и просперитет на нашия континент. Само заедно с всички, които споделят нашите ценности, можем да гарантираме, че Европа има независим глас в света“, подчертава Кос, добавяйки, че представените днес доклади трябва да се четат в контекста на бързо променящия се геополитически пейзаж.
Марта Кос: Северна Македония трябва да осъществи конституционните промени
Актуални теми
