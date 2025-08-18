ЗАРЕЖДАНЕ...
Мащабен срив на YouTube в няколко европейски страни по време на срещата Тръмп-Зеленски
Най-голям брой оплаквания се наблюдават в Германия. Там почти 19,5 хиляди души са регистрирали прекъсвания в работата на услугата за видео хостинга. 87% от потребителите съобщават за проблеми с гледането на видеоклипове, 8% - за трудности при свързване със сървъра, а 3% имат приложение, което не работи.
Според Downdetector, значителни прекъсвания в работата на услугата се наблюдават и във Великобритания, Италия и Франция.
Потребителите на украинския сегмент на YouTube също съобщават за проблеми с услугата. Прекъсванията са регистрирани от 20:00 ч., като повечето оплаквания са свързани със стрийминг видеа и уебсайта.Ръст в съобщенията за неизправности - от 20:00 ч.
