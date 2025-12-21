MSN.
Въпреки че системата вече е стабилизирана, не може да се гарантира, че електрозахранването ще се върне към нормалното до края на деня, поясняват от компанията.
Според NBC прекъсването е засегнало около една трета от клиентите на енергийната компания в Сан Франциско.
Публикации в социалните мрежи и местните медии говорят за масово затваряне на ресторанти и магазини, както и за угасени улични лампи и коледна украса.
Мащабно спиране на тока в Сан Франциско: Над 130 хиляди потребители останаха без електричество
©
Още от категорията
/
Заради неизплатени заплати: Мексикански пилот се барикадира в кабината на самолет и отказа да излезе
20.12
"Десетки хиляди в малката балканска страна протестираха за честни избори и независима съдебна система": Западните медии за протестите в България
19.12
Отново е блокирано движението за тирове на ГКПП "Илинден" и "Кулата" заради протест на гръцки фермери
18.12
Фон дер Лайен: Няма да продължим напред, докато не одобрим финансирането за Украйна за 2026-27 г.
18.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Името на Тръмп или друга известна личност няма да бъде "заличено"...
18:52 / 20.12.2025
Скандал във Великобритания: Снимка на принц Андрю от досиетата на...
18:51 / 20.12.2025
Епстийн искал да му "доставят по-светлокожи малолетни момичета": ...
13:52 / 20.12.2025
Мицкоски: пак влезе в спор с Гърция: За мен "Македония" е свещено...
12:53 / 20.12.2025
Семейството на Краля на кокаина притежава имоти в България, ДАНС ...
22:18 / 19.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.