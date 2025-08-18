CBS News.
"Полицията разглежда записи от охранителни камери и разпитва свидетели в опит да идентифицира стрелците", каза на пресконференция комисар на нюйоркската полиция Джесика Тиш.
Трите жертви са били идентифицирани като 35-годишния Джамел Чайлдс, 27-годишния Амаду Диало и 19-годишния Марвин Сейнт Луис.
Тиш обясни, че близо четирима въоръжени мъже са открили огън в нощния клуб Taste of the City Lounge около 3:27 часа местно време.
"Предварително знаем, че е имало спор в претъпкан клуб, който е довел до стрелбата“, каза Тиш. "В тази стрелба са замесени множество стрелци“, допълни тя.
Кметът на Ню Йорк Ерик Адамс поиска съдействие от обществеността за изправяне на извършителите пред правосъдието.
