Ekathimerini.
Според съобщенията, мечката влязла в имота, търсейки храна, когато нападнала мъжа. Местните жители се втурнали да му помогнат, след като чули писъците му, и го намерили да кърви на земята. Той бил откаран с линейка в университетската болница в Янина.
Жителите казват, че наблюденията на мечки в планинските села в региона са станали по-чести. Макар нападенията над реколтата да не са нещо необичайно, местните определят случилото се като безпрецедентно за района Загори.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.