eKathimerini.
По данните на полицията инцидентът е станал в неделя вечерта в отделението за краткосрочната хоспитализация на болницата. Сестрите, които били на дежурство, погрешно поставили на пациента антибиотик, който не е бил предписан за него.
Двете медицински служителки са били задържани в понеделник сутринта по обвинение в непредпазливост, но по-късно са освободени с прокурорска заповед до приключването на разследването.
Назначена е съдебномедицинска експертиза, която да установи текущото здравословно състояние на пострадалия пациент.
От болницата към момента не са излезли с официално изявление. Случаят е третата известна лекарска грешка в гръцките болници за тази година.
През септември трима служители в частно лечебно заведение бяха арестувани, след като преляха кръв с грешната кръвна група на 67-годишен мъж. А през юни миналата година подобна грешка в болница "Цанео" в Пирея доведе до смъртта на 62-годишна жена.
