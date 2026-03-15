Председателят на американската Федерална комисия по комуникациите Брендън Кар предупреди за американските телевизионни оператори, че могат да загубят лицензите си заради новинарско отразяване, което той определи като "фалшиво", пишеАдминистрацията предприема изключителни действия и оказва силен натиск, за да затегне контрола върху новинарското съдържание и забавленията, които президентът Доналд Тръмп не харесва. Затова критиците нарекоха поредната заплаха на Кар "авторитарна" и "противоконституционна", а някои предположиха, че го е направил за внимание, за да окаже публично натиск върху местните станции, лицензирани от FCC."Телевизиите, които разпространяват измами и изкривявания на новини - известни още като фалшиви новини - сега имат шанс да коригират курса си преди да се стигне до подновяване на лиценза си", написа Кар в Х."Законът е ясен. Излъчвателите трябва да работят в обществен интерес и ще загубят лицензите си, ако не го направят", допълва още той.