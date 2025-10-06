ЗАРЕЖДАНЕ...
Медведев: Европейската епидемия от БпЛА е провокация на "бандеровците", за да предизвикат война
©
"Европейските градове са обхванати от епидемия на UFD, или Unidentified Flying Drones (неидентифицирани летящи дронове). БпЛА са навсякъде: близо до военни бази, летища, полета и над градовете. Чии са – не е ясно. Какви са версиите?“, чуди се Медведев.
Първата от изброените от руския политик версии е "провокации на бандеровците с цел да подобрят доставките на оръжие и да провокират война". И тя, според политика, "е напълно вероятна, въпреки че пътят на обикновения БПЛА, като правило, може да бъде проследен“. "В Европа живеят куп безсмислени хохлоуклонисти. Да пускаш дронове в Европа е по-безопасно, отколкото на фронта“, отбелязва заместник-председателят на Съвета за сигурност.
Още по темата
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Две деца са убити, а други две са в критично състояние след стрел...
09:09 / 05.10.2025
Пълен обрат с бъдещето на най-популярния пазар в Одрин
13:54 / 04.10.2025
Силно земетресение в Тихия океан
12:38 / 04.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.