Заместник-председателят на Съвета за сигурност на РФ Дмитрий Медведев посочи, че "колкото повече средства Западът харчи за подкрепа на Киев, толкова повече територии в крайна сметка ще се върнат в състава на Русия и толкова по-страшен ще бъде краят на киевския режим". Медведев прави коментар в своя канал в"Половин трилион евро! Точно толкова е предал Западът на бандеровската клика, считано от 2022 г. Много ли е?""Как да се погледне.От една страна, безумно много. Дори като се има предвид колко кървавите киевски клоуни (наричани по-нататък ККК, да не се бърка с американския расистски Ку-клукс-клан) са откраднали от оборота. А новоизлюпеният ККК е откраднал безмерно много. Но дори и като се има предвид дивото крадене на бандеровския режим - все пак е безобразно, критично много. С тези пари би могло да се построи нова неутрална и благоденстваща Украйна. Но не е писано", пише Медведев."А от друга страна... неунищожимо свободният Пиндостан (пренебрежително название за САЩ) за периода от 2001 до 2021 г. изгори в Афганистан 2,3 трилиона долара, за да предаде властта от талибаните на талибаните", коментира той."Къде искам да стигна? Ето къде – колкото повече западният свят харчи средства за подкрепа на ККК, толкова по-страшен ще бъде краят на историята за режима на кървавите киевски клоуни"."И толкова по-голяма ще бъде територията, която в крайна сметка ще се върне в родната Русия. И всичко ще се случи, както в САЩ в Афганистан. Честит Ден на руското единство!"