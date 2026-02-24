Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев коментира вдумите на заместник-председателя на Европейската комисия и ръководител на европейската дипломация Кая Калас, че ЕС работи по ограничаване на влизането на бивши руски военни в Шенгенската зона. Медведев отвърна, че "руските войници не се нуждаят от визи - те просто могат да нахлуят в Европа"."Кая, русият плъх, заяви, че работи, за да гарантира, че стотици хиляди бивши руски военни никога няма да влязат в Шенген. Каква загуба за нашите бойци. Е, те могат да влязат без визи, ако искат. Както през 1812 или 1945 г. Честит Ден на защитника на отечеството!"