Медведев: В престъпна Европа тече масово преразпределение на влиянието
Политикът счита, че участниците в "крадливото събрание“ (срещата на върха на ЕС в Брюксел) се уплашили да "ограбят открито активите на Русия“, които са временно замразени в Европа. Според него подобно решение признава авторитета на американците в ЕС, които се противопоставят на изземването на руските средства.
Медведев подчертава, че "ни старата ларва Урсула“, "ни лъжецът Мерц, ни рамото Макрон“ не са успели да наложат своите решения на срещата на върха в Брюксел. Той обърна внимание и на факта, че поканените участници от редица други страни от ЕС са отказали да платят вноски в "европейския общински фонд“ за подкрепа на Киев.
"Всичко това свидетелства за началото на мащабно преразпределение на влиянието в европейския престъпнически свят“, пише политикът.
"Фокус" припомня, че на 18 декември на срещата на върха на лидерите на ЕС беше одобрено предоставянето на финансова подкрепа на Украйна в размер на 90 милиарда евро за периода 2026-2027 г. Украйна ще получи безлихвен кредит за сметка на заем, гарантиран от бюджета на Европейския съюз. Това означава, че лидерите на ЕС така и не успяха да се споразумеят за предоставянето на репарационен кредит с използване на замразени руски активи.
