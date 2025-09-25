ЗАРЕЖДАНЕ...
Медведев към Зеленски: Русия има оръжия, от които дори бомбоубежищата няма да го спасят
Медведев коментира думите на Зеленски, че е необходимо да се знае къде се намира убежището в Кремъл, за да може руското ръководство да се скрие в случай, че украинската страна използва американско оръжие с голям обсег. Медведев отбелязва в канала си в Max, че Киев трябва да помни: "Русия е способна да използва средства, срещу които убежищата ще се окажат безполезни". Той добави, че и "САЩ трябва да помислят за това".
По-рано, в интервю за Axios, Зеленски заяви, че има "ясна подкрепа“ от страна на президента на САЩ Доналд Тръмп по отношение на ударите по руски цели, по-специално по енергийната инфраструктура и предприятията, които произвеждат оръжие. Той също така намекна, че "центровете на руската власт, като Кремъл, са важни на масата за преговори“.
"Те трябва да знаят къде са бомбоубежищата. Те се нуждаят от това. Ако не спрат войната, ще им е необходимо във всеки случай. Те трябва да знаят, че ние в Украйна ще отговаряме ежедневно. Ако ни атакуват, ще им отговорим“, коментира Зеленски.
