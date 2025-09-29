ЗАРЕЖДАНЕ...
Медведев отново заплашва Европа: Не можете да си позволите война с Русия
"Просто те не могат да издържат война с Русия“, допълва той, добавяйки, че "винаги съществува вероятност от фатална грешка".
"И такъв конфликт носи абсолютно реална опасност да ескалира във война с използване на оръжия за масово унищожение", посочва Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия.
