ЗАРЕЖДАНЕ...
Меглена Кунева: Апетитът на Русия да управлява света се е върнал с голяма сила
©
"Много интересно е подбрано мястото Аляска. Премиерът на Русия каза още в началото, че Аляска е много хубаво място за среща, защото това е стара руска територия. На мен това не ми прозвуча като шега. Особено по отношение на среща на такова равнище да дадеш подобен сигнал означава, че апетитът да управляват света се е върнал с голяма сила и в този свят, в който можеш да нападнеш мирен съсед и да водиш война година след година не е нещо немислимо“, каза първият български еврокомисар и вече бивш посланик на Европейския съюз (ЕС) в Съвета на Европа Меглена Кунева пред bTV.
Според Кунева, има програма минимум и програма максимум, ако преговорите в Аляска започнат с добри намерения и от двете страни.
"Програмата минимум за успех е първо да се спре огънят, второ – да стане ясно, че Тръмп в този случай, след срещата му с ЕС и Зеленски, представлява една по-голяма група, отколкото просто неговата страна. Следващата стъпка е страните да се уговорят за бързи, систематични следващи срещи, да се направят работни групи и да започне изработването на мирно споразумение. Има и програма максимум – веднага да се споразумеят страните и веднага да започнат мирни преговори. Ако са били толкова успешни разговорите в Москва с Уиткоф това не е чак толкова немислимо, но не бих заложила на това“, коментира тя пред .
По думите на бившия еврокомисар за Европейския съюз е несъмнен успех, че на практика се връща като основен играч в темата.
"Това, което се случи с разговорите с ЕС в момента до голяма степен беше пробив от страна на Мерц. Мерц издържа една трудна среща с Тръмп, но с абсолютно достойнство. И първият човек, на който се обади Тръмп беше Мерц. Тръмп много повече предпочита да говори с отделните лидери, т.е. ЕС да не е едно цяло, отколкото да говори с целия ЕС. По-добре беше директно целият ЕС да бъде заедно с Тръмп, но крачка по крачка“, отбеляза Меглена Кунева.
За американския президент е ясно, че ако иска да пази своите съюзници, той трябва да се съобрази с тях, добави тя.
Още по темата
/
Георг Георгиев: Санкциите срещу Русия трябва да продължат, докато военната агресия срещу Украйна не бъде прекратена
11.08
Проф. Станчев: Путин си играе с Тръмп като котка с мишка, целта е САЩ да бъде въвлечена в преговорите
09.08
Велизар Шаламанов: Политиката, която води България спрямо Украйна, активира руските операции към страната ни
04.08
Експерт: Трябва добро планиране от какво армията има нужда и как ще работят в комплекс тези нови въоръжения
25.07
Доц. Момчил Дойчев: Протестите в Украйна са доказателство, че украинският народ достатъчно добре разбира какво значи свободата
24.07
Бивш посланик в Москва: Американците се тревожат, че ако Русия загуби войната, ще има дестабилизация на глобално равнище
07.07
Д-р Теодора Личева: Държавата трябва да върви една крачка пред престъпниците, а тя върви доста назад
03.07
Още от категорията
/
NYT: Русия вероятно стои зад хакерската атака срещу системата за завеждане на дела във федералните съдилища в САЩ
12.08
Експерт: Санкциите в Гърция при работа в горещо време започват от 8 000 евро, у нас от 1 500 лв, наредбата трябва да се преработи
12.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
NYT: Русия вероятно стои зад хакерската атака срещу системата за ...
22:57 / 12.08.2025
Стана ясно къде ще е срещата между Тръмп и Путин
22:11 / 12.08.2025
Белият дом: За Тръмп срещата с Путин ще бъде упражнение "по слуша...
21:23 / 12.08.2025
АЕЦ "Запорожие" е в дим: Пожар бушува до най-голямата атомна елек...
19:59 / 12.08.2025
Две силни земетресения разтърсиха Турция
11:43 / 12.08.2025
Опустошителни пожари в Испания обхванаха уникален обект на светов...
10:16 / 12.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.