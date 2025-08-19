Германският канцлер Фридрих Мерц обяви, че ''Коалиция на желаещите'' за Украйна ще проведе видеоконференция днес,19 август.Той обяви това пред журналисти след разговорите в Белия дом в понеделник, предаваМерц отбелязва, че разговорът между президентите на САЩ и Украйна в Белия дом е преминал много добре."Той също се проведе в много спокойна атмосфера. Договорихме се да продължим тясното сътрудничество през следващите дни и седмици, а също така ще планираме и по-нататъшни срещи помежду си. Първо, утре,19 август, ще има видеоконференция на "Коалицията на желаещите“. Това са общо 32 държави, които са готови да предоставят допълнителна помощ на Украйна“, подчертава германският канцлер.След това, в 13:00 ч. (14:00 ч. българско време), според Мерц, ще се проведе специално заседание на Европейския съвет, на което участниците в срещата от Европа и ЕС ще докладват за напредъка на дискусиите.Германският канцлер отбелязва, че европейците са прекарали много време през последните няколко дни в подготовка за срещата във Вашингтон."Не искам да крия факта, че не бях сигурен, че днес (18 август) всичко ще протече точно така. Всичко можеше да се развие по различен начин. Очакванията ми от днешната среща обаче не само се оправдаха, но и надминаха самите себе си“, обобщава Мерц, добавяйки, че участниците са прекарали почти пет часа в Белия дом."Това беше поредица от срещи. Договорихме се да поддържаме много тесен контакт през следващите дни и седмици, за да доведем тази инициатива, която вече е започнала, до успешен край. Все още имаме много работа през следващите дни и седмици, но сме решени да я осъществим“, заключва германският канцлер.