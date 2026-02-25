Сподели close
Германският канцлер Фридрих Мерц пристигна днес на първото си официално посещение в Китай, съобщава Xinhua.

"Германският канцлер Фридрих Мерц пристигна в Пекин в сряда, започвайки официално посещение в Китай, което ще продължи до четвъртък'', се казва в изявлението.

По време на настоящото си посещение германският канцлер ще се срещне с китайския президент Си Дзинпин и премиера Ли Цян, за да обсъдят двустранните отношения и въпроси от взаимен интерес.

Това е първото посещение на Мерц в Китай, откакто встъпи в длъжност като канцлер. Както съобщи по-рано китайското Министерство на търговията, той ще бъде придружен от висши ръководители от приблизително 30 водещи германски компании.