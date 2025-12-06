МКД.
"Искам да знам какво точно бъдеще ще осигурим на нашия народ. Европейският съюз изглежда не желае да очарова този процес, главно заради собствените си вътрешни проблеми", заяви още Мицкоски, допълвайки, че РСМ е дала много по пътя си към ЕС.
"Нека бъдем реалисти, трябва да обръщаме внимание преди всичко на домашните, за да осигурим бъдеще за всички граждани - македонци, албанци, турци, роми, сърби, лахи, бошняци и всички останали", подчерта Мицкоски.
Според него проблемът не е в самото включване на българите в Конституцията, а в новите условия, които могат да последват след това.
"Въпросът с България не е дали ще има българи в Конституцията. Те могат да са там от утре и нямам проблем с това, проблемът е, че това не е краят, а тук ще започнат нови и нови условия, и Македония ще се превърне в нов експеримент, след като смени името си два пъти, смени знамето, документите и кой знае колко пъти е сменяла Конституцията," обясни той.
Според премиера, решението трябва да гарантира, че идентичността на страната ще бъде запазена.
Мицкоски: Българите може да са още утре в Конституцията!
©
Още по темата
/
Журналист за РСМ: Тонът за негативно отношение към българите се задава от премиера Християн Мицкоски
26.11
Българският журналист Владимир Перев, нападнат в магазин в Скопие: Нападението срещу мен беше нападение върху един защитник на българската кауза тук
25.11
Шкварек за скандала във Велес: Демонстрацията на македонската публика е злоба и жлъч, породени от страх и комплекси, а не патриотизъм
02.11
Журналистът Деница Китанова: Белград няма интерес да има сближаване на отношенията между България и Северна Македония
30.10
Мицкоски иска представители на РСМ в българското правителство: София да покаже европейска зрялост
11.10
Още от категорията
/
България, Румъния и Турция обсъдиха атаките срещу танкери в Черно море на срещата на НАТО в Брюксел
03.12
Елена Поптодорова: Краят на бойните действия в Украйна все още е далеч, напрежението по върховете в Киев изисква внимателен прочит
29.11
Петър Кичашки: ЕС търси механизъм, с който замразените руски активи от 140 млрд. да бъдат използвани за решаването на ликвидната криза в Украйна
28.11
Световните лидери отправиха призив за мир на срещата на Г-20 и осъдиха тероризма във всичките му форми
22.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Почина световноизвестният архитект Франк Гери
22:32 / 05.12.2025
Ескалация на напрежението в Солун, след като фермерите тръгнаха с...
18:02 / 05.12.2025
Мъж влезе в бижутерски магазин и погълна мадальон със златното яй...
16:40 / 04.12.2025
Федерика Могерини подаде оставка като ректор на Колежа на Европа
15:05 / 04.12.2025
Могерини с изявление след ареста си: Невинна съм
23:04 / 03.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.