Това просто потвърждава тезите, които имахме от първия момент, че единственото искане не са българи в Конституцията, а пълно предефиниране на македонската идентичност. Това заяви пред журналисти премиерът на РСМ Християн Мицкоски, цитиран от МИА. 

Според него обаче най-важното е гражданите на РСМ да бъдат обединени като народ. 

"Мисля, че най-накрая като народ ще разберем, независимо дали сме на власт или в опозиция, че по някои въпроси просто трябва да бъдем заедно", подчерта Мицкоски.