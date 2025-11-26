МКД.
"Някой може да се намокри под дъжда навън и това може да се представи като хибридна атака от страна на правителството, което би застрашило процеса на интеграция. Ако някой реши да се самонарани и го представи като атака, хибридна или не знам каква, това е друг въпрос. Вижте, не очаквайте да ни постелят червен килим, не очаквайте, че няма да има "строителство" и "инженеринг", свикнали сме с това. Между другото, вчера имах консултации и категорично отричам, че е била извършена каквато и да е атака срещу човека, когото споменахте", заявява Мицкоски.
Министерството на вътрешните работи на РСМ обяви вчера, че работи по случай, докладван от журналиста и публицист Владимир Перев, който съобщава, че е бил обект на словесна и физическа атака от неизвестно лице в Скопие.
В колонка, публикувана в портала Tribuna.mk, Перев съобщава, че е бил нападнат от мъж на около 40 години, който чакал на опашка с него на касата в супермаркет. Нападението, твърди той, е било мотивирано от принадлежността му към българската общност, припомня медията.
Инцидентът е станал в петък, а полицията обяви, че предприема мерки за изясняване на случая.
Българското външно министерство отправи искане към компетентните органи в Северна Македония да предприемат "своевременни и ефикасни мерки за разследване и правосъдие".
Мицкоски за нападението над Перев: Хибридна атака, не сме и очаквали друго
©
Още по темата
/
Журналист за РСМ: Тонът за негативно отношение към българите се задава от премиера Християн Мицкоски
10:56
Българският журналист Владимир Перев, нападнат в магазин в Скопие: Нападението срещу мен беше нападение върху един защитник на българската кауза тук
25.11
Шкварек за скандала във Велес: Демонстрацията на македонската публика е злоба и жлъч, породени от страх и комплекси, а не патриотизъм
02.11
Журналистът Деница Китанова: Белград няма интерес да има сближаване на отношенията между България и Северна Македония
30.10
Проф. Павлов: Този фалшив ентусиазъм и лицемерие на РСМ, че искат да бъдат европейска земя, не отговаря на действията им
27.10
Мицкоски иска представители на РСМ в българското правителство: София да покаже европейска зрялост
11.10
Люпчо Георгиевски: Половината от правителството на Мицкоски са с двойно гражданство, респективно и българско
19.09
Още от категорията
/
Андрей Новаков: Европа се събуди и си поиска мястото. Място на масата за преговори си взимаш, ако си го заслужил - никой няма да ти го даде даром
11:49
Стармър: Зеленски смята, че по-голямата част от текста на мирния план на САЩ може да бъде приет
25.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.