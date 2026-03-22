Близкият изток доминираше в неделното послание на гръцкия премиер Кириакос Мицотакис в социалните медии, като призова Европа да премине от реторика към готовност. Той призова Европейския съюз да разработи ясен и действен план,в случай на атака на нейна територия, съобщава KatimeriniМицотакис посочи солидарността, проявена от Гърция и други държави-членки на ЕС към Кипър, като доказателство, че Европа може да действа сплотено.''Но само единството не е достатъчно'', предупреди той, подчертавайки необходимостта от конкретна пътна карта за бърз и ефективен отговор на потенциални заплахи.''Нуждаем се от ясна и действена пътна карта в случай, че европейска територия бъде атакувана'', подчерта Мицотакис, като същевременно спомена и гръцката ракетна батарея ''Пейтриът'', разположена в Саудитска Арабия от 2021 г. за защита на критична инфраструктура, като част от двустранното им стратегическо сътрудничество.''Гърция продължава да действа отговорно, укрепвайки стабилността и сигурността в региона'', добави той.Мицотакис заключи, че продължаващото геополитическо напрежение в Близкия изток не е ''далечна криза'' и напомня, че то вече е причинило силен енергиен шок, с преки последици за милиони домакинствата и бизнеси в цяла Европа.