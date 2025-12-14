ProtoThema.
Същевременно той отбелязва в неделната си публикация, че блокадите, които реално са насочени срещу други социални групи, не обслужват исканията на фермерите. "Напротив, те ги подкопават. Докато окупациите на пътища и друга обществена инфраструктура, които принадлежат на всички, не са отговорни действия. А действия, които вредят на страната. И разбира се, на местните икономики в региона“, каза гръцкият премиер.
Мицотакис заяви още, че "решенията произтичат само от дискусия. Който отрича тези принципи на логиката и демокрацията, поема голяма тежест пред останалата част от обществото“.
"От моя страна повтарям, че вратата на правителството остава отворена за всички фермери и животновъди, които искат да се срещнат или с мен, или със заместник-министър-председателя на правителството Костис Хацидакис и министъра на развитието на селските райони Костас Циарас. Нещо, което фермерите и животновъдите на Крит направиха наскоро“, добавя министър-председателят, обявявайки нов пакет от помощи.
"Правителството взема предвид всяко справедливо искане. По този начин то вече проучва набор от допълнителни мерки за помощ. Винаги обаче в рамките на възможностите на националната икономика и в съответствие с европейските правила. Мерки, които ще се основават главно на ресурси от преразпределението на неразпределените суми, произтичащи от новата рамка за селскостопански субсидии. Очевидно е освен това, че положителният отговор на искането на определена социална категория не би могъл да провали положителния икономически курс на цялата страна. Както е и очевидно, че никоя мярка извън рамките на Общата селскостопанска политика не би могла да се приеме в Брюксел“, подчерта Мицотакис.
Мицотакис към гръцките фермери: Решенията произтичат само от дискусия
©
Още по темата
/
Ограничено е движението на камиони през ГКПП "Кулата" и "Илинден" заради протестите на гръцките фермери
13:28
Йордан Арабаджиев за блокадата на българо-гръцката граница: Транспортният бизнес понася загуби
13.12
Министър Караджов сигнализира Европейската комисия по повод стачките на гръцките фермери по границите
12.12
Още от категорията
/
Унгарци искат оставката на Орбан заради предполагаемо насилие над деца в държавните институции
08:51
Юлиан Войнов: За момента това е единственият път, по който Европа може да реагира на тези геополитически сътресения
09.12
Габриела Руменова за китайските продукти: Стоките могат да са опасни заради начина, по който са изработени
09.12
Безлов за корупционния скандал в ЕС: По-сериозни последици би имало от разследване на митнически нарушение и злоупотреби с ДДС
09.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Първи случаи на проказа от 40 години насам в Румъния
09:54 / 13.12.2025
"Презервативи с образа на Тръмп, снимки със Стив Банън и Бил Гейт...
19:13 / 12.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.