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|Ìèëèîíè âÿðâàò, ÷å Áèë Ãåéòñ å ïëàíèðàë ïîÿâàòà íà COVID-19, çà äà êîíòðîëèðà ñâåòîâíàòà çäðàâíà ñèñòåìà
Ñïîðåä Åâðîïåéñêàòà ñëóæáà çà âúíøíè äåéñòâèÿ íàé-ïîïóëÿðíè ñà òåîðèèòå, ñïîðåä êîèòî êîðîíàâèðóñúò å áèîëîãè÷íî îðúæèå, ñúçäàäåíî îò îòäåëíè äúðæàâè ñ öåë äà ïîñòàâÿò îñòàíàëèòå íà êîëåíå - îáè÷àéíèòå çàïîäîçðåíè ñà Êèòàé, ÑÀÙ èëè Ðóñèÿ. Aíêåòè ïîêàçâàò, ÷å åäíà òðåòà îò àìåðèêàíöèòå âÿðâàò â èçêóñòâåíèÿ ïðîèçõîä íà COVID-19, à íå âÿðâàò íà ÑÇÎ, êîÿòî îïðîâåðãàâà òàçè òåçà.
×å âèðóñúò å ñúçäàäåí â ëàáîðàòîðèÿ â Óõàí, å óáåäåí è ñàìèÿò ïðåçèäåíò Äîíàëä Òðúìï. Ðóñêèòå è êèòàéñêèòå ìèñòèôèêàòîðè ïúê àãèòèðàò, ÷å COVID-19 èçîáðåòåí îò àìåðèêàíöèòå è ïðåíåñåí â Êèòàé ïî âðåìå íà âîåííî-ñïîðòíèòå èãðè â Óõàí ïðåç ñåïòåìâðè 2019 ã. Â ìîðåòî îò îòêðîâåíè ôåéêîâå è ïîëóèñòèíè ñå îòêðîÿâàò íÿêîè òåîðèè, êîèòî ñå ðàçïðîñòðàíÿâàò ñ óïîðèòî ïîñòîÿíñòâî.
Ïàíäåìèÿòà àêòèâèðà àíòèâàêñúðèòå. Ìíîãî îò òÿõ ñà óáåäåíè, ÷å çàä ïîÿâàòà íà êîðîíàâèðóñà ñòîè ìèëèàðäåðúò Áèë Ãåéòñ, êîéòî îò ãîäèíè ôèíàíñèðà ïðîãðàìè çà ìàñîâî âàêñèíèðàíå â Àôðèêà è Þæíà Àçèÿ. Â êîíñïèðàòèâíèòå êðúãîâå ãî íàðè÷àò åâãåíèñò (÷îâåê, êîéòî îïèòâà äà ïîäîáðè ðàñàòà, êàòî åëèìèíèðà ïî-ñëàáèòå è íåêà÷åñòâåíè åêçåìïëÿðè).
Ïðèâúðæåíèöèòå íà òåîðèèòå íà çàãîâîðà âÿðâàò, ÷å ïàíèêàòà îêîëî COVID-19 ñå ðàçïàëâà, çà äà áúäå ïðåäèçâèêàíî ìàñîâî ïðèíóäèòåëíî âàêñèíèðàíå. ×ðåç âàêñèíàòà ùå áúäàò ëèêâèäèðàíè ìåæäó 15 è 45% îò íàñåëåíèåòî íà Çåìÿòà, à íàä îöåëåëèòå ùå áúäå óñòàíîâåí êîíòðîë ÷ðåç âêàðàíè ñ íåÿ ÷èïîâå â òÿëîòî èì.
Ïðåç 2015 ã. ïî âðåìå íà êîíôåðåíöèÿ íà ÷àñòåí àìåðèêàíñêè ôîíä Áèë Ãåéòñ ïðîèçíàñÿ ðå÷, íà êîÿòî ïðåäóïðåæäàâà, ÷å íàé-ñòðàøíàòà çàïëàõà çà ÷îâå÷åñòâîòî íå å ÿäðåíàòà âîéíà, à ïàíäåìèÿ îò âèðóñ, êîéòî ìîæå äà îòíåìå æèâîòà íà äåñåòêè ìèëèîíè õîðà.
“Çàðàäè íåäîñòàòú÷íàòà ïîäãîòîâêà íà çäðàâíèòå ñèñòåìè ìîæå äà íàñòúïè åïèäåìèÿ îò íîâà áîëåñò, ïî-ñòðàøíà îò åáîëà. Ìîæå äà ñå ïîÿâè âèðóñ, ïðè êîéòî çàðàçåíèòå äà ñå ÷óâñòâàò äîáðå è äà çàðàçÿò äðóãè, êàòî ñåäíàò â ñàìîëåòà èëè îòèäàò â ìàãàçèíà", êàçâà òîãàâà ìèëèàðäåðúò.
Â òàçè ðå÷ ïðèâúðæåíèöèòå íà êîíñïèðàöèèòå âèæäàò äîêàçàòåëñòâî, ÷å òîé îùå òîãàâà å ïëàíèðàë ïîÿâàòà íà COVID-19, çà äà êîíòðîëèðà ãëîáàëíàòà çäðàâíà ñèñòåìà.
Ïðåç 2017 ã. â àâòîðèòåòíîòî èçäàíèå “Ïîëèòèêî" èçëèçà ñòàòèÿ, êîÿòî òâúðäè, ÷å ôîíäàöèÿòà íà Áèë è Ìåëèíäà Ãåéòñ ÷ðåç ùåäðèòå ñè äàðåíèÿ å êóïèëà ÑÇÎ. Àâòîðèòå òâúðäÿò, ÷å íà ïðàêòèêà Ãåéòñ å âòîðèÿò ñëåä ÑÀÙ äîíîð íà îðãàíèçàöèÿòà è òàêà å ïîä÷èíèë öåëèÿ è̀ äíåâåí ðåä, à ñåãà, êîãàòî Áåëèÿò äîì îòòåãëè ôèíàíñèðàíåòî ñè, âëèÿíèåòî ìó ñòàâà òîòàëíî.
Ïî òîçè íà÷èí åäèí îò íàé-áîãàòèòå õîðà â ñâåòà å íàñî÷èë îãðîìåí ðåñóðñ êúì êàìïàíèè çà âàêñèíèðàíå â áåäíèòå ñòðàíè, êàòî å èçâåñòíî, ÷å ôîíäàöèÿòà ìó å ñâúðçàíà ñ ïðîèçâîäèòåëè íà âàêñèíè. Ìíîãî êîíñïèðàòèâíè ñàéòîâå îùå ïðåäè ïîÿâàòà íà COVID-19 ïèñàõà, ÷å ñúçäàòåëÿò íà “Ìàéêðîñîôò" èìà äÿâîëñêè ïëàí äà íàìàëè ñâåòîâíîòî íàñåëåíèå ÷ðåç âàêñèíèòå, êîèòî îñàêàòÿâàò äåöàòà è ïðàâÿò æåíèòå ñòåðèëíè, ïèøå “24 ÷àñà“.
Òàêà, ùîì ñå ïîÿâè COVID-19, êîíñïèðîëîçèòå âåäíàãà íàñî÷èõà âíèìàíèåòî ñè êúì áîãàòàøà, îáâèíÿâàéêè ãî, ÷å èñêà äà ñúçäàäå è ïðîäàäå êîëêîòî ñå ìîæå ïîâå÷å íåíóæíè âàêñèíè. Â ñúùîòî âðåìå âèðóñúò ùå èçòðåáè ìèëèîíè “èçëèøíè" õîðà, à îñòàíàëèòå ùå áúäàò ïîñòàâåíè ïîä òîòàëåí êîíòðîë.
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Varna24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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Âàðíåíêà ñ ãëîáà ñëåä àãðåñèâíà äåìîíñòðàöèÿ ïðåä î÷èòå íà äåòåòî ñè
17:34 / 18.05.2020
Èñòèíà ëè å? Ñëàâè Òðèôîíîâ ñ áåçóìíè ñàíêöèè
08:35 / 18.05.2020
Ïðåáèõà äî ñìúðò ïàñòèð êðàé Âàðíà ñëåä ñêàíäàë çà öèãàðè
12:15 / 18.05.2020
Îãíèùå íà çàáîëÿâàíå, ïî-ñòðàøíî îò êîðîíàâèðóñà, å îòêðèòî â Ãàáðîâñêî
08:41 / 17.05.2020
64-ãîäèøåí ìúæ çàãèíà â êàòàñòðîôà êðàé Âàðíà
12:57 / 17.05.2020
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