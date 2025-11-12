Turkiye Today.
Министърът на отбраната Яшар Гюлер изрази своите съболезнования след самолетната катастрофа. "Нашите герои загинаха на 11-ти ноември 2025 г., след като военният ни транспортен самолет C-130, излетял от Азербайджан към нашата страна, се разби в близост до границата между Грузия и Азербайджан", се посочва в посланието на министъра.
От Министерството на отбраната съобщиха, че екипи за търсене, спасяване и разследване вече са започнали работа на мястото на инцидента. "В координация с грузинските власти, екипите за търсене, спасяване и разследване започнаха огледите в 06:30 часа на мястото на катастрофата на нашия военен транспортен самолет, който се разби близо до границата между Азербайджан и Грузия", се казва в официалното изявление на министерството.
Припомняме, че турски военен товарен самолет C-130, превозващ 20 военни, се разби във вторник малко след излитане от Азербайджан на път за Турция.
Министерството на отбраната на Турция разкри самоличността на жертвите от катастрофата на военния самолет C-130
