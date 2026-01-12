Министърът на външните работи на РСМ: Много от изказванията, които идват от България, не са с добри намерения
"Изготвихме отличен документ, който може да съдържа обективни критики и да го подобри, но отбелязвам, че това не е документ за българското малцинство в страната. Това е документ, насочен към подобряване на ситуацията с правата на малцинствата в нашия щат", каза Муцунски.
Той отбеляза, че са получени множество коментари от малцинствени асоциации в страната и от България включително, които по негови думи се анализират, като предложенията, насочени към подобряване на документа, ще бъдат приложени.
"Трябва обаче да правим разлика между това, което можем да приложим и какво не можем, защото си представете – утре публикуваме документа и в него има нещо, което не можем да приложим. Същата тази България ще твърди пред Европейския съюз, че не постигаме напредък по Малцинствения план за действие. Трябва да разглеждаме тези въпроси през задълбочена призма, защото такива документи създават задължения както за държавата, така и за нейните институции", каза министърът на външните работи.
Муцунски допълни, че разочарован от начина, по който България решава да комуникира по тази тема.
"Фактът, че много от изказванията, които идват от тях, не са изказвания с добри намерения и не са изказвания, които по същество имат обективна представа за състоянието на правата на малцинствата. В представянето на България има тенденциозност, и най-добре я видяхте в изявлението на тяхното Министерство на външните работи, на което ние отговорихме съответно. А подходът към македонския език в рамките на това съобщение беше срамен и неправилен," каза той.
