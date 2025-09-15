Днес руският посланик в България Елеонора Митрофанова екъдето ѝ е внесен протест във връзка с навлизането на руски дронове във въздушното пространство на Република Полша в нощта на 9 срещу 10 септември 2025 г. Това заявиха в своя позиция от посолството на Руската федерация.Тя категорично отхвърли обвиненията, наричайки ги "неоснователни". Митрофанова посочи още за липсата на каквито и да е доказателства за участието на Русия в инцидента.Тя обърна внимание на факта, че руските въоръжени сили не са планирали да нанасят удари по цели на територията на Република Полша. Тя информира, че обхватът на безпилотните летателни апарати, използвани по време на удара по военната инфраструктура на киевския режим в нощта на 10 септември 2025 г., не надвишава 700 километра, което прави невъзможно навлизането им на полска територия.Посланикът подчерта, че това е планирана провокация, от която е заинтересована преди всичко Украйна, както и отделни европейски държави, които се опитват да обединят обществото около "руската заплаха“. Тя подчерта, че за разлика от киевския режим, Москва никога не предприема целенасочени удари срещу цивилни и граждански обекти. Призова за прекратяване на ескалационната реторика и разрешаване на украинската криза, като се вземат предвид опасенията на Русия.припомня, че днес бе извикан и от