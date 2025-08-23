ЗАРЕЖДАНЕ...
Могат ли протестиращите в Сърбия да се обърнат към Европейския съд за защита от полицейско насилие?
Адвокати подчертават, че в Сърбия съществува стабилна правна и конституционна рамка за защита на човешките права, но на практика тя често остава пренебрегната. Юристката Милена Васич от YUCOM (Правен комитет за човешки права) напомня, че Конституцията, Наказателният кодекс и Законът за полицията ясно забраняват малтретирането и изтезанията, а международни конвенции на Съвета на Европа и ООН допълнително защитават гражданите. Въпреки това, според нея, решения на международни органи често не се прилагат под влиянието на политически натиск.
Адвокатът и експерт по човешките права Никола Ковачевич пояснява пред Danas, че жалби за полицейско насилие и други нарушения първо трябва да бъдат разгледани от сръбските прокуратури и съдилища. Едва след изчерпване на всички вътрешни механизми случаите могат да стигнат до Европейския съд по правата на човека в Страсбург – процес, който отнема години.
Ковачевич отбелязва, че ако Съдът постанови нарушение, Сърбия е длъжна да изплати обезщетение, да възобнови разследване и да коригира практиките си. Неспазването на такива решения може да доведе до санкции от Съвета на Европа и до влошаване на международната репутация на страната.
"Европейският съд по правата на човека е най-авторитетната институция за защита на човешките права, но достъпът до него е труден и изисква пълно изчерпване на вътрешноправните средства за защита“, подчертава Ковачевич.
