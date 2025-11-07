Молдова също попари "Лукойл"
©
По думите му руската петролна компания притежава множество бензиностанции, снабдява петролния пазар и е частен собственик на единственото в страната съоръжение за съхранение, доставка и зареждане на самолети с гориво на летищата.
Кандидатът за член в ЕС обяви, че се присъединява към американските санкции, но е поискал от Вашингтон временно освобождаване от прилагането им, за да избегне затруднения за гражданите си.
Жунгиету посочи, че Молдова е поискала временно изключение от Вашингтон, за да може "Лукойл“ да продължи дейността си в страната, докато казусът със санкциите срещу компанията не бъде разрешен, така че снабдяването на Кишинев с горива да не бъде нарушено или прекъснато изцяло. Министърът добави още, че страната му е решила да отхвърли предложението на "Лукойл“ да продаде активите си и летищната инфраструктура на друга компания.
Още по темата
/
ПП-ДБ за сделката с "Лукойл": Премиерът и министърът на енергетиката да дойдат в парламента и да обяснят каква е ситуацията
12:41
ПП-ДБ за сделката с "Лукойл": Премиерът и министърът на енергетиката да дойдат в парламента и да обяснят каква е ситуацията
09:36
The Independent: България се готви да "конфискува" бургаската рафинерия "Лукойл", докато Путин нарежда ядрени изпитания
06.11
Отхвърлиха ветото на президента върху промените в закона за насърчаване на инвестициите, свързани с "Лукойл"
06.11
Още от категорията
/
Доц. Момчил Дойчев: Възобновяването на ядрените опити от страна на САЩ и Русия са демонстрация на сила и готовност за конфронтация
06.11
"Проект": Шуробаджанащината не е чужда и на Путин, руският президент е назначил над 20 свои роднини на държавни постове
06.11
Евродепутатът Емил Радев настоя за ясни гаранции за защита на личните данни при цифровото евро
06.11
Ще има ли нови държави-членки на ЕС? ЕК обяви оценките си за страните кандидатки за присъединяване към Европейския съюз
04.11
Медведев: Половин трилион евро - Колкото повече Западът харчи за Киев, толкова повече земи ще си върне Русия
03.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Доц. Момчил Дойчев: Възобновяването на ядрените опити от страна н...
21:28 / 06.11.2025
Нанси Пелоси се оттегля от политиката
18:47 / 06.11.2025
Руски медии: САЩ извършиха тест на ракета Minuteman III, способна...
17:02 / 05.11.2025
Еврокомисията удържа на България 215 млн. евро от второто плащане...
13:50 / 05.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.