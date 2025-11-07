Молдовският министър на енергетиката заяви в днес, че "Лукойл" ще трябва да спре дейността си в страната от 21 ноември заради санкциите, наложени от САЩ.По думите му руската петролна компания притежава множество бензиностанции, снабдява петролния пазар и е частен собственик на единственото в страната съоръжение за съхранение, доставка и зареждане на самолети с гориво на летищата.Кандидатът за член в ЕС обяви, че се присъединява към американските санкции, но е поискал от Вашингтон временно освобождаване от прилагането им, за да избегне затруднения за гражданите си.Жунгиету посочи, че Молдова е поискала временно изключение от Вашингтон, за да може "Лукойл“ да продължи дейността си в страната, докато казусът със санкциите срещу компанията не бъде разрешен, така че снабдяването на Кишинев с горива да не бъде нарушено или прекъснато изцяло. Министърът добави още, че страната му е решила да отхвърли предложението на "Лукойл“ да продаде активите си и летищната инфраструктура на друга компания.