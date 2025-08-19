Политологът и съпредседател на Атлантическия съвет на България доц. Момчил Дойчев коментира срещата на европейските лидери, президента на Украйна, генералния секретар на НАТО и Доналд Тръмп.В свой пост във Фейсбук той представи своя анализ на събитието. Ето какво написа:След срещата на Тръмп с евроатлантическите лидери:Зеленски, Рюте, фон дер Лайен, Макрон, Мелони, Мерц, Стармър, Стуб стана ясно, че:1. Евроатлантическите лидери внимателно, като на незапознат с военно-политическата реалност и тежко заблуден човек се опитаха да убедят Тръмп, че последното, което иска Путин е прекратяване на войната и мирно споразумение, но Тръмп почти не отстъпи от вярата си, че Путин също желае мир.2. 8-те евроатлантически лидери показаха, че евроатлантизмът не е мъртъв ( отсъствието на Канада, Туск и др. не е важно) и след легитимирането на военнопрестъпника Путин от Тръмп сега се легитимира нарушеното евроатлантическото единство.3. Евроатлантическите лидери казаха на Тръмп, че тази война на Путин не е само против Украйна и против Европа, но и против американските интереси в Европа и в крайна сметка против САЩ, против цялата система на международна сигурност, гарантирана от Западната цивилизация.4. Пробивът бе, че Тръмп се съгласи да се дадат гаранции за сигурност на Украйна, но не и за нейната териториална цялост, която е определена от международното право.5. Лидерите на Европа вероятно са казали на Тръмп, че неговата политика на мита и тарифи по отношение на неговите съюзници просто трябва да се приложи и към Руската федерация и войната едва тогава действително ще свърши.6. Путин не трябва да се пита, да се моли за мир, а трябва да се принуди да седне на масата на преговори.7. Никаква среща на Путин със Зеленски не е възможна, докато Русия едностранно не прекрати огъня. Какви преговори за примирие, докато оръдията гърмят? Това трябва да се каже на Путин.8. Санкции, санкции, санкции срещу Русия и тези, които търгуват с агресора и по този начин подкрепят войната. Само те могат да спрат войната на азиатските диктатури, начело с Русия против нашата цивилизация.