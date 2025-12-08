(EMSC).
Епицентърът на земетресението е бил на 135 км североизточно от Хачинохе, на 91 км южно от Уракава, на дълбочина 29 км.
Трусът е регистриран в 23:15 часа местно време.
Мощен трус от 7.1 по Рихтер разтърси остров Хокайдо в Япония
