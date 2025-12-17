Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Земетресение с магнитуд 5,0 по скалата на Рихтер е регистрирано днес край остров Хокайдо, Япония. Това показва справка на "Фокус" на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Епицентърът на земетресението е бил на 118 км североизточно от Хачинохе, Япония, на 100 км североизточно от Муцу, Япония, на дълбочина 53 км.

Трусът е регистриран в 18:50 часа местно време.