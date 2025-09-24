The Independent.
Мохамад Балоч, висш полицейски служител, заяви, че бомбата е избухнала, докато пътници са чакали влак, който е пътувал до гарнизонния град Равалпинди от Квета, столицата на неспокойната провинция Белуджистан.
Шахид Ринд, говорител на правителството, заяви, че броят на жертвите от нападението вероятно ще се увеличи, тъй като някои от ранените пътници са в критично състояние.
