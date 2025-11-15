Мощна експлозия в индустриалната зона на Буенос Айрес, 20 души са ранени
Повече от 20 души са ранени, както съобщава тази телевизия.
Кадри от индустриалния парк Spegazzini показват мащаба на разрушенията в района.
Към момента причините за експлозията остават неясни.
