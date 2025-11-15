"Верижни експлозии" са регистрирани в индустриалната зона на Есейса, в покрайнините на Буенос Айрес, като са предизвикали пожар, който се е разпространил в няколко съоръжения, според местни власти. "Експлозиите и пожарът, който бушува в няколко съоръжения, са ужасни“, заявява кметът на Есейса, Гастон Гранадос, пред телевизионния канал C5N, предаваПовече от 20 души са ранени, както съобщава тази телевизия.Кадри от индустриалния парк Spegazzini показват мащаба на разрушенията в района.Към момента причините за експлозията остават неясни.