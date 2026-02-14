Сподели close
Земетресение с магнитуд 6,5 по скалата на Рихтер е регистрирано край бреговете на северна Вануату. Това показва справка на ФОКУС в официалната интернет страница на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).  

Земетресението е регистрирано на 360 км северозападно от Порт Вила, Вануату, на 59 км западно от Порт Олри, Вануату, на дълбочина 10 километра.

Няма заплаха от цунами в резултат на земетресението.