Мощно земетресение от 6.7 по Рихтер удари между Камчатка и остров Хокайдо
Трусът е регистриран на дълбочина 35 км, на 413 км югоизточно от Петропавловск-Камчатски, на 302 км източно-югоизточно от Северо-Курилск. Земетресението е регистрирано в 18:48 часа местно време.
Видео, което обиколи света: Руски хирурзи запазват хладнокръвие в момента на силното земетресение в Камчатка
30.07
Тръмп призова хората в Хавай и Аляска да запазят спокойствие след мощното земетресение в Тихия океан
30.07
Проф. Чуков: Двата конфликта – войната в Украйна и този в Близкия изток, са като буталата на мотора на една кола
10:07
Затворени летища, училища и масова евакуации, Виетнам се подготвя за най-мощната буря за тази година
08:27
Израел нанесе въздушен удар по столицата на Йемен
21:23 / 24.08.2025
Експлозия в магазин за играчки в Москва
14:03 / 24.08.2025
Четирима младежи загинаха след падане в пропаст в Румъния
13:46 / 24.08.2025
10 туристи изчезнаха в една от най-опасните сеизмични зони
08:49 / 24.08.2025
